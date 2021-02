Quelle huile de cuisson est meilleure pour la santé ?

Les huiles sont toutes riches en graisses et en calories, mais leur composition chimique - et leurs effets sur notre santé - peuvent être très différents.



Les huiles de cuisson sont un élément de base de la cuisine. Mais il y a beaucoup d'informations contradictoires sur l'impact sur la santé de chacune d'entre elles. Avec autant de produits dans les rayons des supermarchés - de la noix de coco à l'olive, des légumes au canola, de l'avocat à l'huile de colza - comment savoir lesquels utiliser, et si nous devons en éviter certains ?



Les huiles utilisées pour la cuisine tirent généralement leur nom de la noix, des graines, des fruits, des plantes ou des céréales dont elles sont extraites, soit par des méthodes de broyage, de pressage ou de transformation. Elles se caractérisent par leur forte teneur en graisses, notamment en graisses saturées et en acides gras monoinsaturés et polyinsaturés.



Ces dernières années, l'huile de noix de coco, qui contient environ 90% de graisses saturées, est devenue le dernier "super-aliment" à la mode. Elle a été saluée comme un super aliment (notamment parce qu'elle est moins susceptible d'être stockée dans le corps sous forme de graisse et plus susceptible d'être dépensée sous forme d'énergie) - mais un épidémiologiste de l'université de Harvard l'appelle "pur poison".