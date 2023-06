Question du 3e mandat au "Dialogue national": les non-alignés appellent au respect de la Constitution

Les membres de la Commission politique du "Dialogue national" qui se sont réunis, mardi, se sont accordés sur la suppression des articles L28 et 29 et du Code électoral. Permettant ainsi, aux opposants Karim Wade et Khalifa Babacar Sall d'être éligibles.



Par contre les participants n'ont pas réussi à trancher la question sur la candidature du Président sortant, Macky Sall.



Selon Déthié Faye, membre du pôle non-aligné, joint par PressAfrilk, le groupe s'est accordé pour "appeler au respect de la Constitution, des lois et des règlements de ce pays."



Pendant que partis d'opposition et majorité campent sur leurs positions. Benno Bokk Yakaar veut tout renvoyer au Conseil constitutionnel tandis que les quelques représentants de l'opposition ne veulent pas entendre parler de 3e candidature de Macky Sall.