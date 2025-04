Questions écrites au gouvernement : Guy Marius Sagna obtient des réponses sur trois dossiers

Le député Guy Marius Sagna a obtenu des réponses officielles à trois questions écrites qu’il avait adressées aux ministres. Les sujets abordés concernent le projet de dépotoir à Tobor, les soupçons de financements LGBT par le Canada au Sénégal, ainsi que le retard de paiement des enseignants vacataires du Centre de Formation Artisanale de Dakar. Trois ministères (Tourisme et de l'Artisanat, de l’Environnement et de la transition écologique ainsi que de l’Intégration Africaine et des Affaires étrangères) ont répondu à ces préoccupations, apportant des précisions sur la gestion gouvernementale de ces dossiers.



Un dépotoir rejeté par les populations



Dans une correspondance transmise au ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, le ministre de l’Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a rappelé que « la gestion des ordures ménagères relève du ministère de l’Urbanisme, à travers la SONAGED. » Il précise que « l’idée d’implanter un dépotoir près du village de Boutoumol, dans la commune de Tobor, découle d’une décision des autorités administratives locales, après la fermeture de la décharge de Mamatoro, la seule existante à Ziguinchor. »



À en croire le ministre Daouda Ngom, trois sites avaient été envisagés Baghagha, Coubalan et Tobor avant que ce dernier ne soit retenu à l’issue d’une concertation avec certaines parties de la population. Toutefois, le rejet du projet par d’autres habitants témoigne, selon le ministre, « de la complexité de la problématique de la gestion des déchets et de la nécessité de promouvoir une approche inclusive et concertée, afin de garantir l’acceptabilité sociale des projets ».



Financements canadiens : le Sénégal campe sur ses positions



S’agissant des soupçons de financements canadiens à des structures promouvant les droits LGBT au Sénégal, le ministère de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères indique n’avoir reçu à ce jour « aucune information ou donnée pertinente établissant le financement de structures promouvant les LGBT ».



Le ministère souligne que le Sénégal demeure attaché au respect de ses valeurs culturelles et religieuses. Il rappelle que « toute coopération nouée par le Sénégal avec ses partenaires obéit aux lois et règlements en vigueur ». Le document de réponse au député Guy Marius Sagna cite le président de la République, qui avait déclaré à la tribune de l’ONU : « Aucune nation ne devrait imposer aux autres ses pratiques ou ses valeurs comme des normes universelles. » Le ministère se dit prêt « à diligenter des enquêtes si des cas avérés lui sont signalés. »



Retards de paiement au CFA de Dakar : un problème budgétaire



Sur la question du retard de paiement des enseignants vacataires du Centre de Formation Artisanale de Dakar, le ministère du Tourisme et de l’Artisanat a reconnu des « contraintes budgétaires ». Les crédits destinés au paiement de ces enseignants, logés dans le Fonds d’Appui à l’Artisanat, ont été bloqués pour l’exercice 2024. Le ministère affirme avoir pris les dispositions nécessaires pour mobiliser les ressources dans le cadre de la gestion budgétaire 2025, même si, à ce jour, le compte concerné n’est toujours pas alimenté.



Le ministre assure néanmoins que « toutes les dispositions seront prises dès que les fonds seront disponibles » afin de régler la situation dans les meilleurs délais.