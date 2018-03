Qui est Abiy Ahmed, le nouveau Premier ministre éthiopien

Agé de 42 ans, le nouveau leader éthiopien est né dans la ville d'Agaro en région Oromia, dans une famille mixte chrétienne et musulmane.



Vers la fin des années 1980, il rejoint l'Organisation démocratique des peuples Oromo, l'OPDO, dont il était le leader jusqu'à mardi soir, au sein de la coalition au pouvoir composé de quatre formations politiques.



Abiy Ahmed a servi dans l'armée éthiopienne jusqu'au grade de Lieutenant-Colonel.



Il a fait partie des casques bleus de la mission de l'Onu au Rwanda.



Neuf personnes tuées en Ethiopie



Sur le plan intérieur, il a joué un rôle important dans la mise en place des services de renseignements éthiopiens sous leur forme actuelle.



En 2009, il crée la première agence de cybersécurité du pays qu'il dirige jusqu'en 2012 avant d'être nommé ministres des sciences et technologie.

Le nouveau leader éthiopien est crédité d'un immense soutien au sein des jeunesses de la région Oromia.



Mais Abiy Ahmed va-t-il avoir les coudées franches pour apporter des réponses aux revendications des dizaines de milliers de manifestants Oromos?



Ces derniers se disent victimes de marginalisation politique, économique et culturelle bien qu'ils soient issus de l'ethnie majoritaire en Ethiopie.



Bbc