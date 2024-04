Qui est Yancoba Diémé, le nouveau Ministre du Travail, de l'emploi et des relations avec les institutions ?

Yancoba Diémé affectueusement appelé Jacob, est né le 12 août 1979 à Massarah, un village du Fogny, situé dans la commune de Djibidione et à la frontière sénégalo-gambienne. Il grandit principalement dans cette zone qui, jadis, était fortement marquée par le conflit casamançais jusqu’à l’obtention de son CFEE en 1992.



Il sera ensuite orienté au Lycée Ahoune SANE de Bignona où il obtient son Baccalauréat en 1999 avant de rejoindre la faculté de Droit de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar. Brillant et studieux, il décroche en 2003 une Licence en Droit des Affaires. L'année suivante, en 2004, il obtient sa maitrise en Droit des Affaires.



Début de carrière professionnelle

Sa Maîtrise en Droit des Affaires en poche, sanctionnant sa connaissance avérée de ce domaine, Jacob, la même année, est repéré et recruté par le cabinet de Me Jacques BAUDIN en qualité de Juriste interne (Assistant d’avocat) où il travaille jusqu’en 2006. Par sa rigueur, sa perspicacité au travail, il devient rapidement l’homme de confiance de Me Jacques BAUDIN pour l’élaboration et le suivi des audiences, la rédaction des projets de conclusions et d’avis sur consultations ainsi que les comptes rendus d’audiences aux clients.



La BICIS, l'étape décisive du jeune juriste

Outillé de solides connaissances en Droit des Affaires et faisant preuve de compétences avérées, de sérieux et de dévouement au travail, Yancoba tape dans l'œil des recruteurs. Il atterrit à la Banque BICIS du Groupe BNP-PARIBAS en 2006 où il occupe le poste de Responsable chargé du Recouvrement. Il gère pendant deux ans le fonds de Commerce en Recouvrement amiable et judiciaire des créances bancaires.



Sa constance dans la productivité de résultats satisfaisants et de sa maîtrise du Droit des entreprises obligeront ses supérieurs à le promouvoir. Après deux années d'expérience professionnelle, il devient, en 2008, Assistant Juridique de GRANDES INSTITUTIONS FINANCIÉRES BICIS.



De 2008 à 2010, il reste à la tête d’une équipe dynamique pour les consultations juridiques et veilles juridiques, la gestion des affaires en assignation des ATD et oppositions de chèques bancaires. Et, enfin, il travaille pour la Gestion des successions sur comptes bancaires.



En 2010, Monsieur Yankoba DIEME demeure constant dans sa fulgurante ascension professionnelle. Il ne laisse pas le choix à ses recruteurs qui sont tombés sous le charme de ses performances individuelles et son énorme capacité à gérer la pression et le travail d’équipe. Il est promu Responsable du contentieux à la BICIS pour six années consécutives pendant lesquelles il devient Manager d’équipe et suivi du coût du risque, membre des comités provision, recouvrement et acceptation clients et interlocuteurs dédiés des intermédiaires de justice à savoir, les avocats, huissiers de justices, commissaires-priseurs et cabinets de recouvrement.



Entre 2011 et 2012, M.Yancoba DIEME a été animateur de plusieurs séminaires sur l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement des huissiers et voies d’exécution de l’OHADA, organisés par Lexidaf et l’Ecole Doctorale de l’UCAD.



En mars 2013, dans un stage d’immersion de 25 jours à Paris et à Bordeaux, il est initié aux techniques et procédures simplifiées et efficaces de recouvrement de créances bancaires sans garanties ainsi qu’aux méthodes de commissionnement et d’animation pour la performance en recouvrement des huissiers, avocats, commissaires-priseurs et cabinets de recouvrement.



En fin 2016, il sera Coach certifié en développement personnel et en leadership à THE H&C GROUPE en Côte d’Ivoire. Une certification qui lui attribue des compétences avérées en développement personnel, en intelligence émotionnelle, en technique de prise de parole en public, en leadership, Team building et coaching pour la performance.



De janvier 2016 à décembre 2018, Monsieur Yancoba Diémé est chargé des Affaires professionnelles de la BICIS avec comme principales missions : développer un fonds de commerce bancaire d’une clientèle professionnelle et gérer directement la relation commerciale orientée, satisfaction client et maîtrise du risque bancaire.



Expérience en vie associative et politique:

Ses différentes compétences professionnelles lui déroulent le tapis rouge dans beaucoup de domaines, en particulier la politique et la vie associative. En tant que jeune étudiant, il a été Secrétaire Général de la Convention Nationale des Etudiants Ressortissants de la Casamance et Président de l’Amicale des Étudiants de Bignona (AMEB) de 2003 à 2005.



Début en politique:

Après avoir fait un parcours scolaire et universitaire honorable et cumulé une expérience professionnelle réelle d'une quinzaine d'années, il ne manquait que l'expérience politique dans le parcours si brillant ce jeune Cadre qui fait la fierté du Fogny et de son département de Bignona. Mais ses amours avec la politique débuteront un peu tardivement. Ce n'est qu'en 2018 qu'il embrassa la politique.



Yancoba Diémé ne prendra pas beaucoup de temps pour apprendre. Il survole les étapes et se hisse rapidement au sommet. Devenu Coordonnateur Communal de PASTEF- Les Patriotes de la Section de Djibidione en 2018, il sera élu la même année Coordonnateur Départemental dudit parti.

Par son engagement, son dévouement et ses compétences, il sera nommé délégué régional de Ziguinchor pour le parrainage du Candidat Ousmane Sonko, à l’élection Présidentielle de février 2019.

Actuel Coordonnateur Départemental de la Grande Coalition YEWWI ASKAN WI, Jacob Yancoba Diémé est investi Candidat pour la Présidence du Conseil départemental de Bignona.