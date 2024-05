PASTEF annonce la visite de Jean-Luc Mélenchon et des tournées dans la sous-région

Après sa réhabilitation en mars dernier, PASTEF a tenu sa première réunion politique avec comme principal sujet, ses futures missions après l’élection de Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko a déjà lancé les couleurs sur sa page Facebook.



« Chers compatriotes, notre véritable lutte vient de démarrer : celle de la libération du peuple sénégalais par la réussite de notre combat pour la souveraineté, la bonne gouvernance et la juste et équitable redistribution de nos richesse », a-t-on appris de la page du tout nouveau Premier ministre. Outre la préparation du premier congrès, les responsables annoncent des tournées dans la sous-région, notamment en Guinée Conakry, au Mali, au Burkina Faso et au Niger.



C’est sous cet angle qu’il faudra attendre, la visite d’une délégation de la « France Insoumise » prévue du 14 au 18 mai prochain à Dakar et conduite par Jean-Luc Mélenchon.