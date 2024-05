Vague de chaleur : l'Anacim sonne l'alerte, 41 et 48 degrés attendus

Des vagues de chaleur sont à attendre sur toute l'étendue du territoire nationale. L'alerte est donnée par l'agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM). D'après les services de l'Anacim, les régions de Matam et Kaffrine seront les deux points culminants de cette hausse de température. Dans ces deux contrées, les températures vont monter jusqu'à 48 degrés. C'est donc dire que la quasi totalité du pays sera baignée par cette chaleur. A Fatick, au centre les températures fluctueront entre 41 et 48 degrés. Seule la région de Dakar à l'ouest du pays sera épargnée par cette canicule avec 28 degrés.



"Au courant des prochaines 24 heures, un ciel dégagé sera noté sur la quasi-totalité du territoire, hormis la zone extrême sud-est où quelques voiles nuageux seront aperçus par endroits. Une très forte chaleur restera de mise sur le pays au courant de cette journée, particulièrement dans les localités de l’intérieur où les pics de température fluctueront entre 41°C à Fatick et 48°C à Matam", informe l'Anacim.