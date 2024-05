L’apprenti et le chauffeur qui se chahutaient sur l’autoroute à péage arrêtés

La vidéo est virale sur les réseaux sociaux. Quatre apprentis-chauffeurs sur un marche pied d’un véhicule de transport en commun, communément appelé « Ndiaga Ndiaye » donnaient des coups de pied à une autre voiture qu’ils venaient de dépasser. Le partage de la vidéo a fait une vague d’indignation sur le Net ces derniers jours. D’ailleurs le ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens, El Malick Ndiaye a publié les images sur ses plateformes digitales appelant les conducteurs à plus de sens de responsabilité.



Pour sanctionner les auteurs, selon L’Observateur, une enquête suivie d’une arrestation ont été ordonnées à la Section des accidents et de la prestation routière du commissariat central de Dakar. Selon la même source, les hommes du Lieutenant Thiam ont déclenché des recherches pour l’identification du véhicule « Ndiaga Ndiaye » en question. Le 4 mai 2024, le car a été signalé à la gare routière de Colobane. Les limiers ont effectué une descente sur les lieux.



Le chauffeur du car a pris la fuite. Identifiant sur place un des apprentis sur la vidéo, ce dernier a reconnu les faits. Les policiers l’interpellent et le conduisent au commissariat. En fuite pendant quelques heures, L’Obs informe que le chauffeur se serait rendu à la police. Il affirme qu’il ne savait pas ce que les apprentis faisait derrière et défend l’autre chauffeur, qui n’en est rien selon lui. Les deux mis en cause, le chauffeur et l’apprenti du car, sont en garde-à-vue. L’enquête est en cours.