Une page vient peut-être de se tourner en Guinée ce dimanche 5 septembre 2021. Mais en attendant que la chute de Alpha Condé soit officielle, il est important pour l’opinion d’en connaître un peu plus sur son « bourreau », le Colonel Mamady Doumbouya.



C’est un Ancien de la légion étrangère (France, pour être précis) ! Mais il y’a une vidéo dans laquelle il réprime très violemment des putschistes qui, si elle ressort, pourrait lui porter un grand préjudice. S’il parvient à faire tomber Condé (ce qui tend à se vérifier), ce serait une sacrée ironie de l’histoire car le President Alpha Condé en avait fait une sorte d’épouvantail pour terroriser ses opposants. Il l’avait présenté au public, lors d’un défilé où ce colosse avait fait sensation. Mais le but de la manœuvre était clairement d’intimider ses opposants réels ou potentiels…



Le colonel Doumbya a été arrêté depuis un mois et transféré au camp Dubreka. Selon Confidential Afrique, de jeunes officiers qui lui vouent respect et qu’il a formés sont allés le libérer samedi soir et ils l’ont mis devant pour nettoyer le reste. Une forte résistance au camp présidentiel avant que Alpha ne soit lâche par sa garde rapprochée et les tireurs commandos. Le tour est joué.