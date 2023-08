Qui est le mystérieux couple qui a acheté la nouvelle voiture la plus chère du monde?

La voiture de luxe est équipée d’un intérieur en cuir, en métal et de pas moins de 1603 pièces de placage en bois. Le tableau de bord abrite une horloge de la marque suisse Audemars Piguet, que l’on peut retirer et porter comme une montre. À bord se trouve aussi un coffret à champagne pouvant accueillir une grande bouteille et deux flûtes en cristal.

V12 de 600 chevaux

La voiture est le troisième produit de la section carrosserie “sur mesure” de Rolls-Royce, relancée en 2017 avec la Sweptail. Deux ans plus tard apparaissait la “Boat Tail”, elle aussi vendue à des prix exorbitants. La voiture commandée par le couple fait quant à elle partie des quatre modèles Droptails qui seront produits au cours des prochaines années. Le véhicule a un design qui lui est propre et ne s'inspire donc pas de la Ghost ou de la Phantom. La voiture est équipée d’un moteur V12 bi-turbo de 6,6 litres et 600 chevaux.