RCA: trois groupes d’ex-Seleka annoncent une alliance au nom de la paix

C’est à l’initiative du CNDS d’Abdoulaye Hisseine que se sont rencontrés le 5 août dernier le FPRC, la branche de l'ex-seleka dirigée par Nourredine Adam, le MPC du « général » Mahamat Al Khatim et l’UPC d’Ali Darass, qui affirme défendre les intérêts des éleveurs peuls. La rencontre s’est tenue au fief du MPC à Moyenne-Sido, dans le nord de la Centrafrique.



« Nous avons évacué toutes nos divergences et avons décidé de nous unir main dans la main pour lutter contre le banditisme dans la zone de la transhumance et dans toutes nos zones respectives », indique le communiqué signé par les trois groupes armés.



Le texte annonce également la mise en place d’une commission commune qui sera chargée de régler de manière pacifique tout différend entre les commerçants et les éleveurs.



Toujours selon le communiqué, une force mixte a également été mise en place. Elle sera, elle, chargée de sécuriser les couloirs de transhumance entre les trois parties. Mais ce n’est pas la première fois que ces ex-Seleka se mettent ensemble au nom de la paix. Fin 2017 déjà, deux de ces groupes avaient signé un accord de cessez-le-feu qui n’avait jamais abouti.