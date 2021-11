RD Congo: reconstitution et confrontation à Mitendi dans l’affaire Chebeya

A l’arrivée de la Haute cour militaire, tout le quartier s’agite. Une foule de curieux, difficile à maîtriser, se forme autour de ces visiteurs spéciaux. Le général Djadija est sur place. Mais la première adresse indiquée n’est pas la bonne. Les prévenus Jacques Mugabo et Doudou Ilunga hésitent entre deux habitations. Le Colonel Ekoffo président de la Haute cour demande alors des éclaircissements.



Pour Me Richard Bondo Tshimbombo, le coordonnateur du collectif des avocats des parties civiles, c’est le bon endroit. « C’est ici et réellement ici. La parcelle est déterrée, le site est déterré derrière vous. Même là où ils indiquent, c’est pour ça qu’ils parlent avec nervosité. »



« Ils nous ont promenés…»

C’est de la mauvaise foi rétorque le coordonnateur de la Société civile de la RDC, Christopher Ngoyi. « C’est une déception de voir la manière dont le général Djadija et les autres prévenus nous ont promenés contrairement à ce qu’ils déclaraient. Aujourd’hui, ils sont devenus peu bavards. »



« Ce n’est qu’une reconstitution », tempère toutefois le colonel Ekofo, qui rappelle que la fouille interviendra à une autre date, sans plus de précisions.



Prochaine audience prévue : le mercredi 17 novembre. A la prison militaire de Ndolo.