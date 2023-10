RDC: 6,9 millions de déplacés internes, un record

C'est l'une des plus grandes crises de déplacement interne et humanitaire au monde à laquelle l'Organisation internationale pour les migrations tente de répondre.



L'OIM intensifie ses efforts pour venir en aide à ces 6,9 millions de déplacés internes en RDC. C'est un nombre record.



Ils se trouvent principalement dans les provinces de l'Est : les Kivus, l'Ituri et le Tanganyka.



Principale raison de ces déplacements, précise l'OIM : les violences.



L'est de la RDC connaît des crises depuis près de trois décennies.



Rien que dans le Nord-Kivu, près d'un million de personnes ont fui leurs foyers en raison des combats.



Combats qui se sont intensifiés, depuis le début de ce mois d'octobre, au nord de Goma, entre l'armée congolaise, le M23 et d'autres groupes armés.



L'OIM appelle à aider de toute urgence ceux qui en ont le plus besoin...



L'organisation a besoin de ressources supplémentaires. Elle n'a reçu que 37 millions de dollars, à ce jour, sur les 100 demandés pour les opérations en RDC.