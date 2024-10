RDC: Félix Tshisekedi annonce la poursuite de la coopération avec l’Ouganda dans la lutte contre les ADF

En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a annoncé, le samedi 12 octobre, la poursuite de la coopération militaire entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise dans la lutte contre les rebelles ADF dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri. La décision a été validée après une réunion d'évaluation des opérations dans la capitale congolaise du 10 au 11 octobre 2024 entre les chefs d'états-majors des forces armées congolaises et ougandaises. L'annonce de la poursuite de cette coopération militaire intervient alors que l’Ouganda est accusé par la société civile de soutenir les rebelles du M23.



Selon la présidence congolaise, sur son compte X (anciennement Twitter), le chef de l'État a donné des instructions claires pour le renforcement de la coopération militaire entre la RDC et l'Ouganda afin d'éradiquer l'insécurité dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri.



Opérations conjointes

Les opérations conjointes entre l'armée congolaise et l'armée ougandaise ont été lancées le 30 novembre 2021 contre les ADF, alliés à l'État islamique, accusés d'être les auteurs des massacres de centaines de civils dans ces provinces.



Selon les deux armées, plusieurs réalisations et avancées ont été constatées sur le terrain. Le colonel Mak Hazukay, porte-parole des opérations UPDF et FARDC, avait déclaré que 52 combattants des Forces démocratiques alliées avaient été tués et 72 autres capturés entre avril et septembre 2024.



Clarification des relations diplomatiques

En août 2024, la société civile de l'Ituri, du Nord et du Sud-Kivu avait demandé au gouvernement congolais de clarifier les relations diplomatiques avec l'Ouganda, qui appui aussi les rebelles du M23, également soutenus par le Rwanda.



Le dernier rapport des experts de l'ONU accuse l'Ouganda d'avoir facilité des réunions des cadres du M23-AFC en Ouganda. Les proches du général Muhoozi Kainerugaba, commandant des forces ougandaises, ont été pointés du doigt dans ce rapport. Ce dernier, dans ses déclarations sur son compte X, ne cache d'ailleurs pas sa sympathie pour le M23.