RDC: «Il y a un besoin pour les Kasaïens de parler, de reconnaître les victimes»

Les experts de l’ONU Bacre Waly Ndiaye et Sheila Keetharuth ont présenté leur rapport final sur la situation au Kasaï en République démocratique du Congo, devant le Conseil des droits de l’homme ce mardi 9 juillet. À la suite de huit mois de présence au Kasaï et de trois visites d’experts effectuées en RDC depuis novembre 2018. Ils constatent notamment que le phénomène de réduction en esclavage de femmes et d’enfants par les miliciens Bana Mura dans le territoire de Kamonia perdure. Bacre Waly Ndiaye est au micro d'Alexandra Brangeon.