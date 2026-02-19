Ligue Conférence (barrage aller): Malgré un but d’Ismaïla Sarr, Crystal Palace accroché par Zrinjski Mostar

Crystal Palace s’est contenté d’un nul ce jeudi face aux Bosniens de Zrinjski Mostar, dans le cadre des barrages aller de Ligue Conférence. Les "Aigles" n’ont pu faire mieux qu’un nul 1-1. Ismaïla Sarr a ouvert le score juste avant la pause (43e) mais Karlo Abramovic a égalisé pour Zrinjski Mostar à la 55e minute.
Tout se jouera à Londres le jeudi 26 février à 20h00 GMT.
