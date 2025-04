RDC: Kinshasa et l’AFC/M23 annoncent une déclaration conjointe pour travailler à une trêve

Évolution dans les négociations entre l’AFC/M23 et les délégués de la présidence congolaise. Pour la première fois, les deux parties ont communiqué officiellement sur les pourparlers tenus à Doha. Hier, dans une déclaration conjointe, les représentants de la République démocratique du Congo et ceux du mouvement armé ont annoncé avoir convenu de « travailler à la conclusion d’une trêve », en vue d’un cessez-le-feu effectif. Est-ce le début d’un tournant dans les discussions ? Et qu’est-ce qui change concrètement ?



Évolution dans les négociations entre l’AFC/M23 et les délégués de la présidence congolaise. Pour la première fois, les deux parties ont communiqué officiellement sur les pourparlers tenus à Doha. Hier, dans une déclaration conjointe, les représentants de la République démocratique du Congo et ceux du mouvement armé ont annoncé avoir convenu de « travailler à la conclusion d’une trêve », en vue d’un cessez-le-feu effectif. Est-ce le début d’un tournant dans les discussions ? Et qu’est-ce qui change concrètement ?



La prochaine étape ? Il s’agit maintenant de respecter les engagements pris, avant d’ouvrir un véritable dialogue de fond.



Parmi ces engagements : le rejet des intimidations et la volonté de créer un climat propice aux échanges.



Le dialogue attendu doit porter, selon les deux parties, sur les causes profondes du conflit et sur les modalités concrètes pour ramener la paix dans les territoires de l’Est.



Cette annonce intervient aussi au lendemain d’une rencontre entre le ministre d’État qatari Mohammed Al-Khulaifi, en charge du dossier, et Massad Boulos, le nouveau conseiller principal pour l’Afrique à la Maison Blanche. Une rencontre qui s’inscrit dans les efforts conjoints pour favoriser une désescalade durable dans la région.