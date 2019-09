RDC: à Kinshasa, les constructions anarchiques inquiètent

En République démocratique du Congo (RDC), les autorités tirent la sonnette d’alarme. De nombreux immeubles à étage ont été construits en violation des normes et constituent un danger public. Pius Muabilu, le tout nouveau ministre d’État de l’Urbanisme et habitat qui fait ce constat, envisage ni plus ni moins la démolition de ces ouvrages pour préserver la population.