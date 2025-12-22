Golf Sud : Arrestation d’un individu pour abattage clandestin et mise en danger de la santé publique

Le Commissaire d’arrondissement de Golf Sud a procédé, le dimanche 21 décembre 2025, à l’interpellation d’un individu pour « abattage clandestin et mise en danger de la vie d’autrui ».



Selon la Police nationale, l’opération a été déclenchée suite à l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un acte de récupération d'une carcasse animale. Le suspect aurait ramassé le cadavre d’un mouton pour le transporter à son domicile, dans le but manifeste de le dépecer et de commercialiser cette viande impropre à la consommation.



Mobilisée avec célérité, la Brigade de Recherche (BR) du commissariat a surpris l’individu en flagrant délit de dépeçage à son domicile. Le suspect a été immédiatement appréhendé et conduit dans les locaux de la police, tandis que la carcasse a été saisie.



Lors de son interrogatoire, l'individu a reconnu les faits, avouant son intention d'écouler la viande sur le marché.