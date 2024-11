RDC: arrestation de 18 jeunes Congolais accusés de vouloir renforcer les rangs du M23

En Ituri, 18 jeunes arrêtés en Ouganda pour séjour irrégulier ont été extradés vers la RDC. Présentés mardi devant les autorités militaires à Bunia, ils sont accusés d’avoir été recrutés dans un camp de déplacés du territoire de Djugu par un individu présumé affilié au groupe armé M23. Selon les autorités congolaises, ces jeunes auraient été mobilisés pour renforcer les rangs du M23.



Ces 18 jeunes, pour la plupart des déplacés du territoire de Djugu, auraient été recrutés dans un camp de déplacés au nord de Bunia, par un individu identifié comme un membre influent du groupe armé local Zaire. Selon les autorités congolaises, ils étaient destinés à renforcer les rangs du M23 après avoir traversé la frontière ougandaise.



Leur destination finale : les collines de Chanzu, dans le Nord-Kivu, un des bastions réputés du M23. Parmi eux, on compte trois mineurs, certains encore en âge d'aller à l'école. Des sources militaires indiquent qu’ils ont été enrôlés parfois pour moins de 10 dollars ou contre une promesse de travail. Arrêtés par les services ougandais à la frontière, ces jeunes ont été extradés vers la RDC via Aru, avant d’être transférés à Bunia.



Les sources du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés précisent que ces personnes n’ont pas demandé l’asile en Ouganda et ne sont donc pas considérées comme des réfugiés. Présentés devant les autorités militaires à Bunia, ces jeunes ont été remis à la justice militaire pour enquête.



Le gouverneur militaire de l’Ituri, Luboya Nkashama Johnny, se félicite de ce « coup de filet » et exhorte la population à collaborer avec les forces de sécurité pour contrer les groupes armés. Pour l’instant, le M23 n’a pas réagi à ces accusations.