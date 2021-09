RDC: au moins 30 morts lors de l'attaque de samedi en Ituri, dans l'est du pays

L'attaque menée samedi en Ituri, dans l'est de la RDC, par de présumés rebelles ADF (Forces démocratiques alliées), a fait au moins 30 morts, ont indiqué lundi matin des sources locales et onusienne.



Un premier bilan fourni samedi soir de source locale faisait état de 14 morts dans les collines de Tsani Tsani et Mapasana, à Luna-Samboko, village situé à la limite avec le Nord-Kivu, à une centaine de km au sud de Bunia.