RDC: au moins 7 morts lors de la marche dispersée à Kinshasa

Au moins sept personnes sont mortes en République démocratique du Congo (RDC), ce 31 décembre 2017, à Kinshasa et Kananga, dans le cadre ou en marge de manifestations organisées pour le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre signé sous l'égide des évêques il y a tout juste un an entre le pouvoir du président Joseph Kabila et une partie de l'opposition. Et qui prévoyait l'organisation d'élections fin 2017.



Le bilan humain dans la capitale, qui est de sept décès, a été confirmé à RFI par la Monusco. Ce chiffre est toutefois contesté par le porte-parole du gouvernement, Lambert Mendé. Selon lui, il y aurait deux morts parmi les manifestants et un policier tué.



Lambert Mendé souligne par ailleurs qu’il y avait des agitateurs parmi les manifestants, ce qui explique pourquoi il y a eu des heurts : « Il y en avait qui étaient pacifiques. Mais les autorités municipales de Kinshasa les avaient prévenus : il y avait une récupération par des forces qui n’étaient pas, elles, pacifiques. On leur a demandé de ne pas organiser ces marches parce que l’évaluation de la situation de la sécurité prévoyait cette situation-là. Mais ils n’ont rien voulu entendre. Et voilà, nous en sommes maintenant à des pertes en vies humaines ».



Interrogé sur l’attitude des forces de l’ordre, le porte-parole du gouvernement n’a pas nié que certains policiers ou militaires avaient pu poursuivre des manifestants dans des édifices religieux et tirer des gaz lacrymogène : « S’ils ont eu des indications révélant que les forces non-pacifiques ont pu y entrer, je ne pense pas qu’on peut interdire à une force de police de pourchasser un terroriste parce qu’il est entré dans une église ».