RDC: au moins quinze civils tués lors d'attaques rebelles dans le territoire de Mambasa

Dans le nord-est de la République démocratique du Congo (RDC), au moins quinze civils ont été tués dans des attaques des rebelles des Forces démocratiques et alliés ADF en province de l'Ituri. Les incursions ont eu lieu dans plusieurs villages du territoire de Mambasa, dans la nuit du mercredi 14 au jeudi 15 août.



Les attaques des ADF alliés à l'EI ont visé simultanément plusieurs villages de la chefferie Babila Babombi. La majorité des habitants de cette partie de la RDC ont été tués à coup de machettes. Les assaillants ont ensuite pris en otage plusieurs villageois pour les emmener vers une destination inconnue.



« Tués par machette et par balles »

Anicet Katavali est le coordonnateur de la société civile de la chefferie des Babila Babombi : « Le bilan provisoire est de quinze civils tués par machette et par balles. Nous demandons au commandant de Sokola 1 de nous envoyer des renforts pour mettre hors d'état de nuire ces assaillants qui ne cessent de nous endeuiller du jour et nuit. »



« Difficile de savoir ce qui s'est passé »

Kasereka Svamwenda Gilbert, député provincial élu du territoire de Mambasa, craint que le bilan ne s’alourdisse : « Ce bilan de quinze morts qui est réparti de l'est à l'ouest, c'est encore vraiment provisoire, parce que d'autres villages ne sont pas couverts par les réseaux cellulaires, donc c'est difficile de savoir ce qui s'est passé. »



En juillet 2024, les ADF ont massacré une centaine d’habitants dans le territoire de Béni, malgré les opérations conjointes de l'armée congolaise et ougandaise dans la région.