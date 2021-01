RDC: au moins six gardes-parc tués dans une attaque dans le parc des Virunga

Au moins six éco-gardes ont été tués ce dimanche 10 janvier dans une attaque d'hommes armés dans le parc national des Virunga dans l'est de la République démocratique du Congo, selon l'AFP, rapportée par RFI.



«Six gardes-parc sont décédés aujourd'hui à 9H30 à la suite d'une attaque perpétrée par un groupe armé dans l'espace situé entre Nyamitwitwi et Nyamilima (centre du parc)», a indiqué Olivier Mukisya, chargé de communication du Parc des Virunga.