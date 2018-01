RDC : dans ses vœux, Joseph Kabila invite à s’approprier le processus électoral

Dans son message de vœu, Joseph Kabila a d’abord évoqué « l’aboutissement heureux des efforts de rétablissement de la sécurité du Kasaï et de la Lomami », théâtre il y a dix mois des attaques et des crimes perpétrés par un groupe que le président de la République a qualifié de « terroristes ».



Joseph Kabila s’est ensuite félicité la réconciliation dans le Tanganyika des populations bantoues et twas, c’est-à-dire les pygmées. L’occasion aussi de parler de la déroute des groupes armés nationaux et étrangers.



Hommage a été rendu ici aux forces armées nationales. Le chef de l’Etat en a profité pour saluer encore une fois la mémoire des casques bleus tués récemment dans le territoire de Béni.



Et, après avoir exprimé sa satisfaction pour les succès des efforts économiques, le chef de l’Etat a alors abordé le volet du processus électoral. Un processus qui, selon le président Joseph Kabila, relève de la souveraineté nationale parce que financé totalement par le gouvernement congolais. « Je vous invite à vous l’approprier », a dit le chef de l’Etat.



Ce message de vœu, adressé depuis Lubumbashi, n’a pas fait référence aux événements enregistrés dimanche dans plusieurs villes du pays.