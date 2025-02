RDC: dans un message, Félix Tshisekedi demande une aide militaire à Ndjamena

Didier Mazenga, envoyé spécial du président congolais Félix Tshisekedi, s’est rendu au Tchad mardi 18 février. Une visite sur le chemin retour du sommet de l’Union africaine, avec un message du président Tshisekedi qui demande au président tchadien une aide militaire, selon une source proche du dossier, alors que le M23 soutenu par le Rwanda ne cesse de progresser dans le Sud-Kivu, après avoir pris les deux grandes métropoles de l'est, Goma et Bukavu.



Venu de nombreuses fois au Tchad pour assister le pays dans sa transition, Didier Mazenga est cette fois venu saluer la réussite de ladite transition, selon la présidence tchadienne. Avec les élections sénatoriales le 25 février, le Tchad retournera « à l’ordre constitutionnel ».



Reçu par le président Mahamat Idriss Déby, Didier Mazenga a remis un message au chef de l’État tchadien de la part de Félix Tshisekedi.



Amitié entre le Tchad et la RDC

Le président congolais, dont une avenue porte désormais le nom dans la capitale, Ndjamena, est dit très proche des autorités tchadiennes depuis son rôle de facilitateur de la Communauté des États d’Afrique centrale dans la résolution pacifique de la crise politique tchadienne. À tel point que le président rwandais, en conflit ouvert avec la RDC, a récemment accusé son homologue congolais de vouloir chercher un soutien militaire tchadien pour contrer l’offensive du M23 et de l’armée rwandaise dans l’est de la RDC.



Une option qui n’est pour l’instant pas officiellement sur la table, mais à ce stade « rien n’est exclu », confie un haut responsable tchadien. Dans ce contexte, la visite de Didier Mazenga est un signe de plus de l’amitié entre le Tchad et la République démocratique du Congo. Le 9 février dernier, Mahamat Idriss Déby exprimait dans un communiqué sa solidarité avec le peuple congolais et son président, tout en appelant au respect de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de la RDC.