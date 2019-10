RDC: des proches de Kabila œuvrent à un rapprochement avec Moïse Katumbi

Outre le nationalisme de feu Laurent Désiré Kabila, mis en exergue par le coordonnateur de la plateforme kabiliste, Albert Yuma, le rôle joué par son fils, Joseph Kabila, pour l’unité du Katanga, n’est pas des moindres.



Selon nos sources, à travers cette rencontre des personnalités influentes du Grand Katanga, les organisateurs de cette plateforme ont envisagé le rapprochement entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi pour faire la paix. Et c’est l’ancien conseiller spécial de Kabila, Jean Mbuyu, qui a la charge de faire la médiation, affirme Jeune Afrique.



Si le clan Kabila se montre disposé à discuter, les proches de l’ancien gouverneur du Katanga, eux, semblent méfiants. Ils craignent de se mettre au service de Joseph Kabila pour son retour au pouvoir en 2023.



Des opposants comme Gabriel Kyungu et Jean-Claude Muyambo, ou encore Abraham, le frère de Moïse Katumbi, et tant d’autres informés de ces intentions, ont décliné l’invitation. Pour l’instant, l’ancien gouverneur du Katanga et sa plateforme Ensemble pour le changement œuvrent pour la mise en place d’une opposition démocratique. Ils sont assurés d’obtenir le poste de porte-parole de l’opposition.