RDC: des rebelles, membres présumés des ADF, écument des villages du Nord-Kivu

Des hommes armés, présumés être des rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), ont écumé ce week-end des villages du territoire de Beni, dans le nord-est de la RDC, où une source locale parle d’au moins huit morts.



Dans la nuit de vendredi à samedi 9 octobre, ces hommes armés ont attaqué les villages de Mbingi et Mapasana, à environ 25 km à l'ouest du chef-lieu Oicha. Selon le président de la société civile du territoire quatre personnes y ont été tuées, sept motos et plusieurs maisons incendiées. Plusieurs personnes ont également été enlevées.



Dimanche matin, selon cette même source, c'est le village de Mangazi, à quelque 7 km du lieu de la première attaque, qui a été ciblé par les rebelles. L'armée les a repoussés. Un rebelle a été tué.



Dans l'après-midi de dimanche, ces hommes armés sont allés non loin de là, à Matekelambi et Mabuo, où au moins quatre personnes ont également été tuées et plusieurs autres disparues.