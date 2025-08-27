RDC: face à face entre l'armée et ses soutiens wazalendo au Sud-Kivu

C'est à Kivimvira, tout près de la frontière, entre la RDC et le Burundi, qu'ont eu lieu les premiers échanges de tirs, ce 26 août. Selon l'armée congolaise, des éléments dits « incontrôlés » des Wazalendo ont attaqué une unité FARDC, la brigade « Panthère », chargés de sécuriser cette frontière.



Une réplique aux affrontements de la veille, car le 25 août, cette même unité de l'armée est intervenue alors que la situation était en train de dégénérer. Des Wazalendo ont bloqué un convoi de bus en provenance de Bujumbura qui transportait des Banyamulenge, cette communauté de rwandophones de l'est du Congo, venus pour enterrer un des leurs, un officier congolais tué dans un crash d’avion près de Kisangani.



L’armée congolaise est donc intervenue. Il y a eu des échanges de tirs. In fine, la tension était telle qui les bus ont été refoulés et l’enterrement du colonel reporté sine die.



Craintes

Les Wazalendo disent craindre des infiltrations banyamulenge via cette frontière, alors que tout le week-end l'AFC/M23 a semblé chercher à contourner la ville d'Uvira en passant par les territoires limitrophes pour faire jonction avec les Twirwaneho, un groupe d'auto-défense banyamulenge officiellement rallié à l'AFC-M23. Selon Reagan Mbuyi, le porte-parole de l'armée, quatorze Wazalendo ont également été interpellés puis remis à leur commandant.