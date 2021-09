RDC: l’ouverture du procès de l’ex-Premier ministre Augustin Matata Ponyo prévu le 25 octobre

L'ouverture de ce procès très attendu, relatif à des détournements dans le cadre du projet du parc agro-industriel de Bukanga Lonzo, devrait avoir lieu le 25 octobre. Il est accusé avec l'ancien ministre des Finances Patrice Kibeti et le patron de d'Africom Commodities de surfacturations à hauteur de plus de 200 millions de dollars et d'en avoir détourné pour près de 4 millions de dollars. Sa défense estime que c’est un procès politique.

Rfi

