RDC: la prison de Béni attaquée, des centaines de prisonniers en fuite

C’est une incursion qui a été soigneusement menée, vers 4 heures du matin, heure locale. Le maire de la ville parle d’une opération qui a été menée en deux temps. Lourdement armé, un premier groupe a visé la position de l’armée aux alentours de la prison. Un deuxième groupe s’est attaqué directement au complexe carcéral. Les principaux portails ont été cassés et les prisonniers sont sortis. Le maire de la ville, cité par l'AFP, parle de 900 personnes dans la nature.



Il y a eu des échanges des tirs entre forces de l’ordre et de défense avec ces assaillants armés, qui sont, selon des autorités, des combattants du mouvement d’origine ougandaise ADF (Allied democratic forces). Ces combattants de l’ADF justement avaient leurs camarades incarcérés dans cette prison.



Les détails de l’opération ne sont pas encore connus avec précision, mais selon les autorités deux prisonniers ont été tués et plusieurs centaines se sont évadés. D’autres sources parlent de pertes également parmi les militaires. La situation est confuse autour de la prison qui a déjà connu des événements de ce type. En 2017, au moins 900 prisonniers s’étaient également évadés suite à une autre attaque menée par des combattants armés.