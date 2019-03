RDC: le CNSA demande des comptes à la Céni sur l'élection des sénateurs

Le président du Conseil national de suivi de l’accord et du processus électoral (CNSA), Joseph Olenghankoy, a souhaité que la Commission électorale nationale indépendante (Céni) s’explique sur les allégations de corruption des députés provinciaux lors des élections des sénateurs.



Et dans sa réplique, Norbert Basengezi, vice-président de la Céni, a rejeté toute responsabilité et implication de son organisation dans ces accusations. « Nous n’avons pas vu ça dans l’hémicycle et nous n’encourageons pas ça, a-t-il affirmé. Cette faute, si faute il y a, est individuelle. Et au nom de l’indépendance de la magistrature, nous ne devons pas nous mettre à discuter davantage de ces dossiers. »



Il a aussi rappelé les mesures prises par la Céni pendant le vote. « Il y avait des contrôles pour vérifier qu’on n’y entre avec aucun stylo ou téléphone portable pour garder le secret des urnes », a-t-il assuré.



Pour Joseph Olenghankoy, président du CNSA, il est également temps de réfléchir sur le futur de la Céni et de ses animateurs. « Le CNSA va incessamment mettre en place une commission qui va traiter de la question et nous faire des propositions objectives en vue d’aboutir à des réformes profondes de la Céni de notre pays », a-t-il annoncé.



Ces propositions et recommandations vont être transmises au Parlement et au gouvernement, a-t-il ajouté.