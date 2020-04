RDC: le chef de la secte Bundu dia Kongo transféré dans un centre psychiatrique

Avant le transfert de Ne Muanda Nsemi au CNPP, son avocat, Philippe Kibangu, l’a rencontré samedi matin au commissariat provincial de la police. L’avocat, qui a déclaré avoir accédé difficilement aux installations, a affirmé que son client était serein, en dépit d’une plaie à la tête.



Le chef spirituel de Bundu-dia-Kongo a été blessé vendredi au cours de l’opération de police qui a conduit à son arrestation. Le caucus des députés de la province du Kongo Central est, lui, allé prendre langue avec la police.



Sur instruction du vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur, Gilbert Kankonde, 8 femmes et 3 enfants ont été libérés samedi soir, annonce le général Sylvano Kasongo. Selon cet officier, d’autres personnes, plus d’une centaine, avec des charges légères le seront également ce dimanche matin.



Il est prévu qu’un convoi de bus les accompagne dans leurs lieux de provenance, au Kongo Central. Seuls devront rester en détention 45 hommes sur qui pèsent de lourdes présomptions. La police affirme avoir trouvé sur eux des armes blanches et des fusils. Ces hommes devront en répondre devant la justice. Peut être aux cotés de Ne Mwanda Nsemi, si ce dernier est reconnu sain d’esprit après les examens au CNPP.