RDC: le député Édouard Mwangachuchu condamné à mort pour insurrection

Ce vendredi 6 octobre, le principal accusé, Édouard Mwangachuchu, n’était pas dans le box. Son coaccusé, le capitaine Mushamalirwa, était quant à lui présent et a pu suivre la dernière journée de ce procès à rebondissements, qui avait commencé au mois de mars dernier.

La Haute cour militaire a reconnu la participation du député national Mwangachuchu au M23, un mouvement insurrectionnel qualifié de terroriste par le pouvoir de Kinshasa. C’est dans le territoire de Masisi, dans la concession de ce député du Nord-Kivu, qu’une cache d’armes avait été retrouvée début mars. D’autres d’armes et des munitions de guerre avaient également été découvertes quelques jours plus tard dans sa résidence de Kinshasa. Condamnation commuée en prison à perpétuité Ce vendredi, le tribunal a refusé toute circonstance atténuante, mais n’a pas déchu le député de sa nationalité congolaise. Selon la Haute cour militaire, Édouard Mwangachuchu est également détenteur de la nationalité rwandaise.

À cause du moratoire en vigueur en République démocratique du Congo, la peine capitale n’y est plus appliquée, la condamnation du député est donc commuée en prison à vie. Quant au capitaine de police Mushamalirwa, il a été simplement acquitté et libéré immédiatement.