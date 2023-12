RDC: le géant minier Sicomines annonce se conformer à la loi sur la sous-traitance

La Sino-Congolaise des mines, la Sicomines, a été mise en place par l’accord « minerais contre infrastructures » en 2008 entre l’État de la RDC et les Chinois. Jusqu’ici, elle ne s'était jamais conformée à la loi sur la sous-traitance en vigueur dans le pays, ce qui faisait échapper à la RDC d’importantes ressources financières.



Miguel Katemb Kashal est le directeur général de l’Autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé (ARSP) de la RDC. Il se réjouit de cette décision prise par la Sicomines. « Après quinze ans, aujourd’hui, la Sicomines va maintenant donner des marchés aux Congolais, va sous-traiter les sous-traitants congolais. C’est une victoire pour le Congo, c’est une victoire pour les Congolais, parce que ça va bénéficier à plusieurs centaines d’entreprises congolaises éligibles à la sous-traitance en République démocratique du Congo », salue-t-il.



« Ça permet à notre population, à notre jeunesse, de participer à la chaîne de valeur des ressources naturelles de notre pays. On ne peut pas exonérer une chaîne de valeur. Il y avait une confusion de la part de la Sicomines. Nous avons harmonisé les vues et un protocole d’accord a été signé avec l’ARSP. Désormais, la Sicomines s’engage, d’une manière ferme, à respecter la loi sur la sous-traitance. Et ce n’est pas fini, nous continuons de travailler sur le terrain, afin qu’il y ait une forte participation des Congolais dans la sous-traitance en République démocratique du Congo », rapporte Miguel Katemb Kashal.