RDC: le ministre de la Justice reste ferme sur l’application imminente de la peine de mort

En République démocratique du Congo (RDC), les autorités se disent déterminées à appliquer la peine de mort pour décourager le banditisme urbain qui sévit notamment dans la capitale, où la police mène une opération de traque contre ces criminels, auteurs de vols, meurtres et autres formes de violences. Des procès ont été organisés à l’issue desquels des dizaines des jeunes ont été condamnés à mort.



Aucune peine capitale n’a été exécutée

Ce 6 janvier 2025, lors d’une conférence de presse à Kinshasa, les autorités ont balayé les critiques et autres appels des organisations internationales et nationales opposées à l’application de la peine capitale.



Onze procès ont été organisés depuis décembre, a affirmé le ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba. Une centaine de jeunes membres des gangs dits « Kulunas » ont ainsi été condamnés à mort en première instance.



Cent vingt-sept ont été transférés de Kinshasa vers une prison de haute-sécurité dans le nord-ouest, à Angenga, et soixante autres à Luzumu, à la sortie de Kinshasa. Mais aucune peine capitale n’a été exécutée.