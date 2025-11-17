RDC : le ministre des Mines survit à un accident d’avion à Kolwezi

Le ministre congolais des Mines, Louis Watum Kabamba, et les membres de sa délégation ont survécu lundi matin à un accident aérien dans le sud de la République démocratique du Congo, après que l’avion dans lequel ils voyageaient a pris feu à la suite d’une sortie de piste.



Selon Isaac Nyembo, conseiller en communication du ministre, l’appareil provenait de la capitale, Kinshasa, lorsqu’il a quitté la piste lors de l’atterrissage à l’aéroport de Kolwezi, dans la province du Lualaba.



« Quelques instants plus tard, l’avion a pris feu », a précisé Nyembo, ajoutant qu’environ 20 passagers ont été évacués avant l’incendie, tandis que les bagages ont été endommagés.



Le ministre et son équipe se rendaient à Kolwezi pour évaluer la situation à la mine de Kalondo, où un accident survenu samedi avait fait 32 morts.

