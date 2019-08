RDC: le nouveau gouvernement bientôt investi par les députés?

La publication de l’équipe gouvernementale devrait intervenir dans les tout prochains jours, si ce n'est les prochaines heures. Un tweet posté à la fin de la semaine dernière par les services du Premier ministre, le laisse présager. Sylvestre Ilunga Ilunkamba espère remettre au chef de l’État, en ce début de semaine, « une mouture sur laquelle il se sera mis d’accord avec chacune des deux plateformes » de la coalition.



À en croire ces mêmes services, les premières copies déposées avaient été rejetées au motif que le travail était inachevé. Selon une source proche des négociateurs qui a requis l’anonymat, les critères du genre et de la représentativité de la jeunesse n’avaient pas été observés. Les coordonnateurs du FCC et du Cach devaient donc retourner le week-end leurs copies corrigées pour permettre au président de la République de nommer rapidement le gouvernement, et à l’Assemblée nationale d’investir l’équipe.



Cette session extraordinaire pourrait connaître quelques perturbations, à propos notamment de la validation des mandats d’une trentaine de députés repêchés par la Cour constitutionnelle. A côté d’eux se trouvent autant d’autres qui revendiquent eux aussi la qualité de député. Tous les deux groupes disposent des arrêts de la Cour constitutionnelle.