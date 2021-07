RDC: les contrôles de l’Inspection générale de l’Armée se poursuivent en Ituri et au Nord-Kivu

En Ituri, deux autres arrestations ont été opérées : le chef de bureau faisant office de comptable à la 32e région militaire et le responsable de l’administration de la base navale se trouvent en prison depuis samedi dernier. Ils rejoignent les neuf autres officiers arrêtés précédemment.



De forts soupçons de détournements de fonds pèsent sur eux. C’est à partir de la prison de Bunia qu’ils sont soumis aux auditions dans le cadre de l’instruction. Un procès public est envisagé et même les civils pourront y assister, confient les sources militaires.



Les inspecteurs ont travaillé également à Beni où le gouverneur militaire du Nord-Kivu a installé momentanément son quartier général. Même opération : contrôle des achats, de différents documents comptables et de la logistique dans son ensemble.



Après Beni, le général d’armée Amisi, inspecteur général des FARDC, et ses collaborateurs se sont rendus ce mardi à Goma où se trouve le quartier général de la région militaire. Ils rejoindront ensuite Kinshasa pour y présenter un rapport général de cette mission. Selon l’Armée, ce contrôle a pour objectif la rationalisation des ressources mises à la disposition de l’Armée pendant l’état de siège.