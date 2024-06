RDC: les exhortations de Félix Tshisekedi au premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement Judith Suminwa

Ils posent devant la salle de réunion, le moment est solennel. Félix Tshisekedi est au premier rang, aux côtés de la Première ministre Judith Suminwa et des vice-Premiers ministres. Derrière eux se répartissent les membres de ce nouveau gouvernement. Certains ministres reconduits ont changé de portefeuille, comme celui des Hydrocarbures désormais aux Sports, l’autre de l’Industrie désormais au Commerce extérieur.



Lors du conseil des ministres, selon le compte-rendu officiel, le président a demandé aux membres du gouvernement d’être solidaires, de se passer de leurs couleurs politiques et convictions religieuses pour se consacrer à la tâche. Aux nouveaux membres du gouvernement, il les a exhorté d’être des lobbyistes en faveur de la situation sécuritaire dans l’est du pays, et de lutter contre l’agression rwandaise à travers le M23 et son armée. Tous les ministres devraient donc évoquer régulièrement ce conflit « dans toutes les rencontres internationales dans lesquelles ils seront conviés ».



Félix Tshisekedi se propose d’évaluer trimestriellement les actions de chaque membre du gouvernement pour s’assurer de leur efficacité. « Les conséquences seront tirées au terme de chaque évaluation », a-t-il prévenu. Le président s’est voulu ferme sur les qualités morales. Il a exigé de ses ministres, « la bienveillance, la courtoise, la sobriété, la bonne gouvernance et une conduite irréprochable dans tous les domaines ».