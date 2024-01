RDC: les raisons du retard de la proclamation des résultats des législatives

La Céni a d’abord pris du retard à cause de longues compilations des résultats. Car pour les législatives et municipales, elle veut tenir compte des bulletins de vote. Cette opération clôturée depuis cinq jours, selon de sources internes, la centrale électorale s’est penchée sur des cas de fraude, corruption et bourrages d’urnes.



Quatre-vingt-deux candidats ont vu leurs suffrages invalidés et les scrutins annulés dans deux agglomérations, Yakoma et Masimanimba. C’est ce qui retarde la publication des résultats ces derniers jours. Car la Céni doit étudier d’autres cas de fraude rapportés avec possibilités de rallonger la liste. Elle doit aussi examiner les recours gracieux introduits par l’essentiel de 82 candidats



Certains ont saisi le Conseil d’État qui a pris l’affaire en délibéré mercredi et devrait rendre sa décision vendredi.



Même si les juristes estiment que ces recours constituent actuellement le blocage majeur à la publication des résultats, des responsables de la Céni estiment tout de même qu’ils peuvent publier les résultats par circonscription. « Commençons par là où nous n’avons pas décelé des magouilles et des incidents ».



Officiellement, le secrétariat exécutif de la Céni, l’organe technique, a transmis à son président la liste des partis et regroupements politiques ayant atteint le seuil de 1% des suffrages exprimés. Seuls les partis ayant obtenu de 1% pourront siègés à l’Assemblée nationale.