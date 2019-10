RDC: majorité et opposition satisfaits du nouveau budget

Les violons semblent s’accorder autour de l'enveloppe de dix milliards de dollars américains du budget 2020 adoptée ce week-end par le gouvernement.



Pour Christophe Lutundula Apala, élu de la plate-forme d'opposition Ensemble pour le changement, dix milliards de dollars de budget, c’est une bonne chose. Il faut cependant réaliser des réformes institutionnelles : « Dix milliards, c’est réalisable. Nous attendons le gouvernement plutôt sur le terrain des réformes pour maximiser les recettes et maîtriser la dépense publique, plus particulièrement les réformes concernant la lutte contre la corruption, contre l’impunité, les détournements, l’assainissement des régies financières, la transparence et la traçabilité des revenus miniers, pétroliers et du bois ».



« Le Congo ne produit pas suffisamment »



Coco Mulongo, député du parti au pouvoir l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), pense la même chose. Cet élu de Lubumbashi parle de l’augmentation de la production nationale : « C’est bien. Nous sommes contents, mais c’est au gouvernement de respecter certains éléments de production parce qu’au Congo, nous parlons beaucoup de la production sans la mettre en pratique. Aujourd’hui, il est important que nous nous mettions tous ensemble pour avoir un principe. Le principe, c’est celui de produire. Et le Congo ne produit pas suffisamment ».



D’ici quelques jours, l’Assemblée nationale débattra du budget adopté par le gouvernement au cours de la réunion de vendredi. Initialement proposé à hauteur d’un peu plus de sept milliards, ce budget a été revu à la hausse à la demande du président de la République.