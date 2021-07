RDC: malgré l'avancée des discussions, les médecins d'État menacent toujours de faire grève

Le climat de la réunion a, semble-t-il, été bon. Mais ce seront les assemblées générales prévues ce lundi qui décideront de la levée ou non de la grève à Kinshasa.



« Les syndicats mixtes que nous avons rencontrés, ont échangé avec nous et vont se concerter avec leur base, explique le docteur Juvenal Muanda Nlenda, secrétaire général du SYMECO (Syndicat des médecins de la RDC). Ils ont considéré la bonne volonté du gouvernement et cette considération nous rassure. »



Assemblées générales

Selon le docteur, seules les assemblées générales auront le dernier mot : « S’il n’y a pas satisfaction aux revendications posées, la grève commence. Comme il y a une instruction consistant à demander aux médecins des assemblées générales, ils vont se retrouver, ils vont se réunir et émettre l’avis définitif. »



Les discussions sur les différents points pourraient commencer dès ce lundi 12 juillet entre le gouvernement et les syndicats des médecins.