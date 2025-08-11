65 ans de l'indépendance du Tchad: le président prône «la moralisation de la vie publique», silence sur Succès Masra

Mahamat Idriss Deby Itno s’est adressé aux Tchadiens le 10 août 2025, à la veille de la fête de l’indépendance du pays. Il y a 65 ans, François Tombalbaye, premier président de l’histoire du Tchad, proclamait en effet son indépendance. Et, comme tous les ans, à la même date, le chef de l’État a adressé un message à la Nation.



Dans son allocution, Mahamat Idriss Deby a mis l’accent sur la construction d’un Tchad nouveau, « tourné vers le développement ». « Nous avons tiré les leçons du passé et serons rigoureux dans la gestion des projets et des ressources publiques, a-t-il notamment déclaré. Nous devons agir avec fermeté contre le détournement des ressources publiques. Nous devons accroître nos efforts pour la moralisation de la vie publique. La lutte contre la corruption doit être implacable et la loi doit être appliquée dans toute sa rigueur ».



« Rien n'est réalisable sans la paix, la sécurité, l'intégrité et l'unité »

Il a ajouté : « Rien de ce qui a été annoncé n'est réalisable sans la paix, la sécurité, l'intégrité et l'unité. Cependant, assurer la sécurité aux frontières et à l'intérieur d'un vaste pays comme le nôtre, situé dans une région politiquement instable et exposée aux menaces de tout genre, est un défi constant et complexe. C'est pourquoi nous demeurons engagés à réformer le corps du domaine, à investir pour mieux équiper, mieux former et mieux valoriser l'engagement de nos forces de défense et de sécurité. C'est le prix de notre souveraineté. »



Cette allocution était très attendue au lendemain de la condamnation de Succès Masra à vingt ans de prison ferme. De nombreux Tchadiens attendaient de savoir si leur président allait annoncer une grâce. Mais aucune mention n’a été faite concernant cette décision de justice.



Succès Masra, un ancien Premier ministre à la tête du principal parti d'opposition au Tchad, a été condamné à vingt ans de prison ferme samedi par le tribunal de grande instance de Ndjamena. Il a été reconnu coupable de « diffusion de message à caractère haineux et xénophobe » et de « complicité de meurtre » dans le cadre du drame de Mandakao où 42 personnes ont été tuées en mai dans un conflit intercommunautaire.