RDC: ouverture d'une information judiciaire contre Moïse Katumbi

Le procureur général de la République a repris à son compte des documents publiés par le magazine Jeune Afrique. Flory Kabange Numbi s’interroge : « comment un individu, se sachant de nationalité italienne, pourrait se présenter devant nos bureaux pour avoir le passeport, la carte d’électeur ? ». Pour le haut magistrat, Moïse Katumbi s’est prévalu « d’actes faux et de faux documents » alors qu’il était gouverneur.



Depuis la présentation de la plateforme électorale de Moïse Katumbi, des médias proches du pouvoir accusent l’opposant de détenir plusieurs nationalités et le jugent inéligible.



Mais pour les proches de l’ancien gouverneur, il s’agit d’une nouvelle cabale du camp de la Majorité présidentielle contre leur leader. Dans une déclaration écrite, l’ensemble des chefs traditionnels du Haut-Katanga apporte son soutien à Moïse Katumbi et s’indigne des critiques et des menaces qu’il a à subir depuis qu’il a annoncé son intention de se présenter à la prochaine présidentielle.