RDC: plus d'une vingtaine de personnes tuées après deux attaques de la milice Codeco en Ituri

Dans le nord-est de la RDC, selon la société civile, cette double attaque des Codeco a couté la vie à au moins 23 personnes, civiles et militaires. Acteur de la société civile dans le territoire de Djugu, Cherubin N'Kuku Ndilawa demande davantage de protection pour les populations : « Ce que nous pouvons plaider auprès des autorités, c’est de voir comment renforcer les effectifs militaires dans la région pour imposer l’autorité de l’État. On ne sait pas dire la cause de ces attaques, si ce n'est la concurrence entre deux milices, chacune voulant montrer sa force sur l'autre. »



« Respecter leur accord »

Cherubin N'Kuku Ndilawa demande par ailleurs également l’accélération de l’application du « Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation » pour parvenir à la paix.



Car malgré la signature de ce programme en avril 2024, les miliciens Zaïre et Codeco continuent de s’affronter pour le contrôle de zones minières, selon le porte-parole de l’armée en Ituri, le lieutenant-colonel Jules Ngongo : « Les Codeco et les Zaïre s’affrontent autour des carrés miniers pour exploiter de l’or de manière illégale. Nous leur demandons de respecter leur accord. Tous ceux qui ne le respectent pas seront contraints de le respecter par la force et la justice », a déclaré le porte-parole de l'armée en Ituri.



Ces violences à connotation communautaire ne sont pas les seules en Ituri. La province est aussi le théâtre d’attaques terroristes, commises par les ADF, affiliés au groupe terroriste État Islamique.