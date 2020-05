RDC: trop de communicants politiques travaillent encore comme journalistes, selon le CSAC

En République démocratique du Congo (RDC), malgré les recommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication (CSAC), des députés, attachés de presse et membres des cabinets politiques continuent d'exercer en parallèle le métier de journaliste, déplore la haute autorité.



Le CSAC appelle donc ces confrères et leurs médias à faire preuve de responsabilité. Il s'agit d'une question d'éthique, selon son président Tito Ndombi, qui déclare : « Nous faisons le rappel à l’ordre parce que, déjà avant les élections, pendant la campagne électorale, nous avons fait une recommandation demandant à tous les journalistes qui étaient entrés en politique, qui étaient devenus candidats, de prendre congé de la profession car nous estimons que leur engagement politique mettait en cause l’impartialité et l’indépendance du journaliste ».