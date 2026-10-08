RDC: un des fils de l’ex-président centrafricain Bozizé arrêté puis relâché

En République démocratique du Congo (RDC), un fils de l’ex-président centrafricain aujourd’hui en exil à Bissau, François Bozizé, a été brièvement interpellé et détenu à Kinshasa par les services de renseignements militaires. Kévin Bozizé est réfugié en RDC depuis la chute du pouvoir de son père à Bangui, il y a 13 ans. Une arrestation que l’intéressé juge « musclée » sur fond de soupçons de liens avec d’anciens cadres de l’armée centrafricaine.



La journée de vendredi dernier avait pourtant commencé normalement pour Kévin Bozizé. Mais Vers 10 heures, alors qu’il se trouve aux abords des plateaux des Batéké, dans la commune de la N’sele, dans la capitale de RDC, il affirme avoir été interpellé par des hommes se présentant comme des agents du renseignement militaire.



Conduit dans un camp, puis interrogé, le fils de l’ancien président centrafricain dit avoir été questionné sur une présumée tentative d’association en vue d’un coup d’État en Centrafrique.



Des accusations « farfelues »



Des accusations que Kévin Bozizé qualifie de « farfelues ». Il est ensuite transféré au quartier général des renseignements généraux de la police, où il passe trois nuits.



Le Haut-commissariat des Nations unies (HCR) pour les réfugiés et la Commission nationale pour les réfugiés seraient intervenus pour sa libération, selon l’intéressé.



Mais Kévin Bozizé dit désormais craindre pour sa sécurité et envisage de demander l’asile politique dans un pays éloigné de la Centrafrique.



Ni le HCR ni les autorités congolaises n’ont souhaité commenter cette affaire qui ne fait pas grand bruit en Centrafrique où le nom de Kevin Bozizé reste bien moins connu que celui de son frère Jean-Francis, activement recherché pour son rôle dans la rébellion lancée en 2020 par leur père, l’ancien président François Bozizé, qui lui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international notamment pour crimes contre l’humanité.