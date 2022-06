RDC: un meilleur accès aux livres dans la ville de Lubumbashi

Teddy est élève au collège Imara de Lubumbashi. Son école a une bibliothèque mais ce jeune déplore la qualité des livres qu’elle contient: « Je vais souvent à la bibliothèque de l’école. Mais, bon….. Il n’y a pas vraiment des livres et c’est en mauvais état, vous voyez… »



Bertin est un autre élève passionné de lecture. Il recourt à sa famille pour avoir de quoi lire: « J’ai un oncle qui possède plusieurs ouvrages. Souvent, j’emprunte chez lui. »



Combler le déficit en livres

Ce jeune est loin d'être seul. Dans la ville de Lubumbashi, les bibliothèques sont peu nombreuses et tous les enfants n’y ont pas accès, explique Gabriel Mukendi, directeur d’école primaire: « Il y a des enfants qui aimeraient avoir accès aux livres mais ils n’ont pas ce luxe-là. Soit les bibliothèques sont là mais ne sont pas équipées, soit les écoles n’ont pas de moyens pour se doter des livres. »



Pour tenter de combler ce déficit, l’Institut français de Lubumbashi a, non seulement ouvert une bibliothèque pour les jeunes, mais se propose aussi d’amener le livre vers d’autres lecteurs vivant à la périphérie de la ville.



« Malles vagabondes »

« Il y aura aussi ce que j’appelle des « malles vagabondes » où on va mettre des livres par âge et qui vont faire le tour dans des écoles éloignées du centre-ville », assure Marine Leloup, directrice de l’Institut français.



En plus des ouvrages pour les jeunes, la nouvelle bibliothèque dispose également de livres avec de nombreuses illustrations et des livres « à toucher » pour les plus petits.