Intégration africaine : Baïdy Agne chiffre les gains de la Zlecaf à 560 milliards d'exportations

Le président de Business Africa et du Conseil National du Patronat (CNP) du Sénégal, Baïdy Agne, a lancé un plaidoyer vigoureux pour la mise en œuvre intégrale de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf). Intervenant lors du forum d’affaires du sommet Africa Forward, il a souligné l'urgence de réaliser ce marché unique qui, selon les projections, pourrait générer 560 milliards de dollars d’exportations supplémentaires et accroître les revenus du continent de 450 milliards de dollars d’ici 2035. Face aux lenteurs du processus, M. Agne a interrogé les États sur les délais de réalisation de ce projet structurant pour l'économie africaine.







L'atteinte de ces objectifs reste toutefois conditionnée par la résorption d'un immense déficit d'infrastructures. Les besoins de financement sont massifs : plus de 120,8 milliards de dollars par an d'ici 2030 pour les transports, l'énergie et le numérique, auxquels s'ajoutent les défis de la transition énergétique (22,4 milliards d'ici 2040). Pour relever ces défis, le leader patronal préconise une rupture avec les anciens modèles au profit d'une "affirmative action" du secteur privé africain, appelé à prendre davantage de responsabilités dans la mobilisation des ressources, notamment minérales, dont l'Afrique détient 30 % des réserves mondiales.







Baïdy Agne a également tracé les contours d'une nouvelle ère de coopération, notamment avec la France, axée sur les chaînes de valeur inclusives, le transfert de technologies et l'intelligence artificielle. Ce partenariat renouvelé devrait, selon lui, faciliter la mobilité des gens d'affaires et promouvoir les co-investissements dans les infrastructures de nouvelle génération et les écosystèmes fintech. En conclusion, il a insisté sur l'importance vitale des interconnexions terrestres, maritimes et aériennes pour soutenir durablement le commerce intra-africain et la souveraineté économique du continent.

